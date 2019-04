Première photo d'un trou noir : ce que révèle le lynchage en règle de Katie Bouman

C'est à ce moment qu'Andrew Chael entre en piste. Ou plutôt, des alias, créés à son insu. De faux comptes apparaissent en effet, également sur Instagram, au nom de ce collègue de Katie Bouman, lui aussi développeur dans le projet EHT. On lui fait dire qu'il est l'auteur de "850.000 lignes de code sur 900.000". Sous-entendu : c'est bien lui qui aurait majoritairement œuvré à cette découverte scientifique. Et surtout, il serait en train de se faire chaparder son moment de gloire par une jeune femme.





Sur Twitter, Andrew Chael a immédiatement réagi. Le chercheur dément l'information annoncée sur ces faux comptes Instagram - "il y a environ 68.000 lignes dans le logiciel actuel et je me fiche de savoir combien sont les miennes", écrit-il. Surtout, il dénonce "une vendetta sexiste" à l'encontre de sa collègue. "Nos documents ont utilisé trois logiciels d'imagerie indépendants. J'ai écrit une grosse partie du code pour l'une de ces pipelines, mais Katie a été une immense contributrice du logiciel; rien n'aurait jamais fonctionné sans ses contributions et le travail de beaucoup d'autres codeurs qui ont corrigé et compris comment utiliser les données complexes de l'EHT. Avec quelques autres, Katie a aussi développé le cadre global d'imagerie qui a rigoureusement testé les trois codes et donné sa forme à l'ensemble du document. Résultat : il s'agit sûrement de l'image la plus détaillée de l'histoire de l'interférométrie." Il ajoute : "Je suis ravi que Katie soit reconnue pour son travail et qu'elle soit une inspiration pour les autres femmes dans le milieu. Je suis aussi ravi qu'elle souligne qu'il s'agit d'un travail d'équipe auquel ont participé des jeunes scientifiques, dont de nombreuses femmes. (...) Donc, même si j'apprécie les félicitations pour un travail sur lequel j'ai travaillé durement pendant des années, si vous me félicitez parce que vous menez une vendetta sexiste contre Katie, s'il vous plaît allez-vous en et reconsidérez vos priorités dans la vie."