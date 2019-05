Affiche #hatebetter : itinéraire d'une oeuvre mal comprise

Trêve de suspense. En réalité, ce visuel a été édité dans le cadre d'un contexte très précis. A l'origine de cette image, une artiste : Katarina Stegnar. Présentée comme une actrice, interprète, ingénieure et chercheuse, elle a réalisé cette oeuvre d'art pour le compte d'un festival slovène d'art contemporain - le "festival performansa" - qui a exposé dans les rues du centre-ville de Ljubljana du 10 au 20 mai dernier.





Dans la description qui est faite de son travail sur le site du festival en question, Katarina Stegnar indique : "La régulation de la sexualité féminine est à l'origine des politiques patriarcales. Que l'on parle de la burka, de la criminalisation de l'avortement ou la diabolisation du plaisir féminin. Maintenant, c'est fini. Non c'est non. Je ne laisserai mon corps se faire exploiter par aucun but politique. Je suis la maîtresse de mon plaisir. Je ferai ce que je veux de mon corps, où je veux avec qui je veux. J'aime mon copain slovène, qu'il soit noir, jaune, rouge ou toutes les couleurs de l'arc en ciel." Un avant-propos qui laisse peu de doute quant au message politique, féministe et antiraciste, recherché par le projet #hatebetter. Le festival lui-même se décrit comme "un geste artistique qui prend des points de vue littéraux, stéréotypes, désordonnés et provocants sur l'art contemporain" et prend "pour point de départ les commentaires anonymes écrits en ligne". En d'autres termes, les amalgames régulièrement réalisés, notamment par l'extrême droite, entre personnes migrantes et violences sexuelles faites aux femmes.





Contactée par LCI, l'artiste nous indique qu'elle a posé elle-même dans le cadre de cette oeuvre - qu'il s'agit donc de son propre corps ici mis en scène. Elle ajoute que ce "poster est aussi une réponse à une couverture du magazine slovène Demokracija, à l'automne 2018". Un magazine d'extrême droite ayant en effet représenté le corps d'une femme dénué agrippé par des mains noires. Le titre indiquait : "La culture du viol arrive en Slovénie par les migrants."