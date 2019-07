Hausse de l'utilisation du portable au volant chez les jeunes : "L'éducation routière doit inclure le téléphone"

LCI : Sur les réseaux sociaux, on observe de plus en plus de personnes se filmant au volant. Peut-on établir un lien de causalité ?

Anne Lavaud : A l’association, on a une formule qui est de dire que la route est notre premier réseau social. C’est le premier en nombre, en importance, et c’est le premier historiquement. L’endroit où toute la société se retrouve. Le réseau social, de toute façon, est inhérent au fait de conduire. On a toujours voulu montrer ce que l’on faisait. Le fait d’avoir son téléphone, qui nous permet de partager avec toute une communauté ce que l’on est en train de faire, amplifie ce que l’on a toujours montré sur ce réseau social qu’est la route, au mépris du danger. L'envie de montrer que ce que l’on fait est plus fort que les risques que l’on prend.