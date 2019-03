Hausse des accidents dans le Gard : les destructions de radars en cause ?

On a vu depuis des mois des automobilistes ou des "gilets jaunes" tagger, incendier ou encore vandaliser des centaines de radars routiers. Dans le département du Gard, 80% de ces dispositifs seraient vandalisés ou hors d'usage. La préfecture déplore les répercussions sur la sécurité routière. Cela a-t-il changé le comportement des conducteurs ?



