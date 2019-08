Hausse des cambriolages et migrants : que disent vraiment les chiffres

Une fausse information relayée par Stéphane Ravier, sénateur RN des Bouches-du-Rhône, a créé la polémique sur la toile. Celle-ci mêle deux constats : d'une part, la hausse des cambriolages et d'autre part, la délinquance à Paris. Selon cet élu, les coupables seraient les migrants. D'ailleurs, il a même précisé que 45% des personnes mises en cause dans l'explosion des cambriolages sont des migrants. La fake news a été également reprise par certains médias. Qu'en est-il exactement ? Et d'où vient ce chiffre de 45% ?



