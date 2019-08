Hausse du nombre de noyades : des chiffres inquiétants

Les fortes chaleurs sont souvent accompagnées d’une recrudescence des noyades. Ainsi, lors du premier épisode caniculaire fin juin, plus de 40 personnes sont décédées dans l’eau. Pour le seul mois de juillet, plus de 60 décès ont été enregistrés (+30%). Il s’agit de la première cause de décès accidentels chez les moins de 25 ans.





Les piscines privées sont les endroits les plus à risque pour les enfants. Les noyades y ont augmenté de 132% en trois ans. Les noyades accidentelles à la plage ont elles bondi de 96%.