Hausse du pouvoir d'achat : les Français en profitent-ils ?

JT 20H - Les avis sont partagés sur l'augmentation du pouvoir d'achat des Français cette année 2019. Si certains sont sceptiques, d'autres en a déjà profité. Nos journalistes sont allés à la rencontre de quelques-uns d'entre eux.

Le pouvoir d'achat des Français va augmenter de 2,3% en moyenne cette année 2019. C'est la plus forte hausse depuis douze ans. En faisant les comptes entre la baisse des impôts pour certains, la hausse de la prime d'activité pour d'autres ou encore la suppression progressive de la taxe d'habitation, pour beaucoup, le budget a augmenté. Et selon la Banque de France, cette hausse devrait se poursuivre lors des deux prochaines années.



