Hausse du prix du carburant : des automobilistes français font le plein à Kehl

Dans l'Hexagone, le prix du carburant continue de grimper depuis le mois de janvier 2019. On est d'ailleurs revenu à celui de 2013. Pour faire le plein, des automobilistes français ont eu l'idée de venir à Kehl, en Allemagne. Le prix du carburant y est moins cher et permet de faire des économies.



