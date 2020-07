La baisse du courrier justifie-t-elle vraiment la hausse du prix du timbre ?

Dans son rapport annuel sur les activités postales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) notait à l'automne dernier qu'en 2018, "pour la première fois, moins de 10 milliards de plis ont été distribués en France ou exportés". L'Arcep qui nous apprend par ailleurs que la baisse est continue depuis maintenant douze ans, et que celle-ci s'accélère "à un rythme jamais atteint auparavant". La Cour des comptes, qui s'est penchée sur la santé de l'entreprise, a constaté que "le volume de lettres à distribuer est passé de 18 milliards en 2008 à un peu plus de 9 milliards en 2018". Il pourrait baisser, "si la tendance se poursuit, à 5 milliards en 2025".

"L'augmentation tarifaire doit permettre d'assurer la pérennité du service universel", justifie La Poste. "Si le volume de courrier baisse, les facteurs continuent de parcourir tout le territoire 6 jours sur 7. La qualité de service doit elle-aussi être maintenue, sans parler des investissements que doit consentir l'entreprise et qui ont forcément un coût." Et de citer le financement d'infrastructures logistiques pour la gestion des colis, ou le déploiement d'une flotte de véhicules électriques.

L'activité courrier de La Poste n'est aujourd'hui la seule de l'entreprise, qui s'est progressivement diversifiée au fil des années. Si elle reconnaît profiter de l'essor de "nouveaux services dans le numérique ou la santé", l'entreprise est claire : "Ces diversifications restent assez nouvelles et ne suffisent aujourd'hui pas à compenser la baisse du courrier."

Consciente que "le réseau de traitement et de distribution du courrier se caractérise par des coûts fixes prédominants", la Cour des comptes a incité La Poste à poursuivre sa politique de diversification et a traqué les dépenses superflues dans son fonctionnement. Elle a effectué une série de préconisations, parmi lesquelles la réduction du nombre de boîtes aux lettres sur la voie publique. Les relever et les entretenir représente en effet un coût non négligeable.

Engagée dans une vaste transformation, La Poste ne peut que constater depuis plus de dix ans une baisse majeure du volume de lettres envoyées. Une diminution qui entraîne logiquement une hausse des tarifs d'affranchissement, la prochaine étant prévue au 1er janvier 2021. Si cette augmentation peut sembler inexorable, en raison notamment des coûts de fonctionnement incompressibles de l'entreprise, force est de constater que les mesures de compensations censées enrayer les pertes vont perpétuer voire accentuer la baisse des envois de courrier.