Hausse du taux de pauvreté en France : comment comprendre les chiffres de l'Insee ?

POUVOIR D'ACHAT - Une note de l'Insee publiée mercredi fait état d'une hausse de 0,6 point du taux de pauvreté en 2018, et d'un creusement des inégalités, en lien avec certaines mesures fiscales prises par le gouvernement. Ces données provisoires seront confirmées ou infirmées d'ici l'automne 2020. Quelles leçons en tirer ?

Cette évolution s'est accompagnée d'un léger accroissement des inégalités, l'écart entre les 20% des plus aisés et les 20% les plus modestes ayant augmenté de 0,1 point entre 2017 et 2018.

Des inégalités qui enregistrent leur "plus forte hausse depuis 2010" et un taux de pauvreté qui rebondit. Une étude de l'Insee publiée mercredi fait état, en 2018, d'une hausse de la "pauvreté monétaire" en France, après le recul de 2016 et la stabilité de ces indicateurs en 2017.

Le possible creusement des inégalités serait en partie lié, selon l'Insee, à la "forte hausse des revenus des capitaux mobiliers, notamment des dividendes perçus par les ménages en 2018". "Ces revenus sont concentrés dans le haut de l’échelle de niveau de vie. Ce sont les 10% de ménages les plus aisés", précise à LCI Emilie Raynaud, de la division Revenus et Patrimoine de l'Insee. Trop tôt, cependant, pour identifier plus précisément le profil des bénéficiaires de cette hausse.

Ce que l'on sait, c'est que l'augmentation de ces revenus du capital a accompagné la réforme fiscale ayant abouti au prélèvement forfaitaire unique, qui réduit fortement la fiscalité sur les capitaux mobiliers. "Cette étude ne permet pas d’établir de lien causal entre la réforme fiscale et la hausse des revenus constatée en 2018, mais on constate une nette progression des dividendes concomitante à la diminution de la fiscalité", précise Emilie Raynaud. En clair : difficile, pour l'heure, de mesurer les effets de la réforme du gouvernement. L'étude ne tient pas compte, non plus, des possibles effets de la réforme de l'ISF.

Selon l'Insee, l'embellie n'a pas profité à tous les revenus du patrimoine. Certains revenus de placement à revenu fixe ou encore des produits d'assurance vie, prisés par des ménages situés plus bas sur l'échelle du niveau de vie, ont au contraire connu un repli en 2018.

En bas de l'échelle, les ménages aux revenus les plus faibles ont pu être impactés, d'après l'Insee, par le gel des allocations logement, voire leur baisse pour les locataires du parc HLM sous ce gouvernement. Une évolution contrebalancée toutefois par la baisse des loyers du parc HLM, ou encore la revalorisation de certains minimas sociaux, de la prime d'activité ou du chèque énergie.