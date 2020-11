Haut-Rhin : égaré par un pigeon voyageur, un message militaire allemand retrouvé 110 ans plus tard

Un nouveau fragment d'histoire. Un message vieux de plus de 100 ans a miraculeusement ressurgi. Un couple en balade dans un champ d'Ingersheim (Haut-Rhin) a découvert par hasard cette missive, enfermée dans son écrin métallique. Protégé par "une petite capsule d'aluminium", ce courrier militaire allemand a probablement été égaré par un pigeon-voyageur en 1910. Il a été remis au musée du Linge. Situé non loin du lieu de la trouvaille, il est dédié à la bataille qui a opposé en 1915 Français et Allemands sur le versant alsacien du massif des Vosges.

Malgré sa bonne conservation, le manuscrit reste entouré de mystères. Dominique Jardy, conservateur du Mémorial du Linge explique que la missive a été rédigée sur une "sorte de papier calque" dans une écriture proche du gothique et difficilement compréhensible. Des analyses plus approfondies, notamment auprès d'Allemands, ont permis de découvrir que le message a été envoyé par un officier d'un régiment d'infanterie prussien, en poste au nord d'Ingersheim, à un supérieur du même régiment. Il évoquerait des mouvements et manœuvres militaires entre Bischwihr et Ingersheim. Selon certains experts, quatre copies de cette missive devaient être convoyées par quatre pigeons. Une légère incertitude demeure néanmoins sur la date d'envoi, le dernier chiffre moins lisible offrant deux possibilités : 1910 ou 1916.