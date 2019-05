Haute-Garonne : le moustique-tigre ne cesse de gagner du terrain

Le moustique-tigre peut être porteur de maladies graves. Cet insecte gagne de plus en plus de terrain dans le pays et devient très nuisible durant l'été. À Toulouse, en Haute-Garonne, la mairie et les habitants se sont mobilisés pour lutter contre leur prolifération. Depuis près de trois ans, des Toulousains investissent dans des pièges et s'efforcent d'effacer les eaux stagnantes pour tenir le moustique tigre éloigné des propriétés.



