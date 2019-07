Haute-Loire : un couple piqué par des centaines d'abeilles, le pronostic vital de l'homme engagé

A leur arrivée, les pompiers du Brignon sont confrontés à une opération "rare et d'une ampleur exceptionnelle", rapporte Le Progrès. Le dégagement d'urgence des victimes est difficile : les insectes s'en prennent également aux secours. Six pompiers ont été piqués et deux d'entre eux souffrent de plus d'une dizaine de piqûres.





"Ils n'ont cependant pas cédé à la panique et ont agi avec un sang-froid exemplaire", a affirmé le lieutenant Sébastien Giraud, au commandement de cette opération. En difficulté, les pompiers de Brignon ont appelé en renfort leursc collègues du Cayres / Pradelles. Ils ont aussi pu compter sur l'aide d'un apiculteur local pour extraire les deux victimes.