Contaminé par le coronavirus, le maire de La Balme exhorte ses administrés à respecter les mesures sanitaires

"Je vous en prie, ne faites plus la bise, ne serrez plus de mains et déplacez-vous seulement si vous en avez besoin." Dans une vidéo postée samedi sur son compte Facebook, François Daviet, le maire de La Balme-de-Sillingy, a annoncé qu'il avait été testé positif au coronavirus Covid-19 et a enjoint ses administrés à respecter les mesures d'hygiène pour éviter la propagation du virus.

Masque sur le visage, le maire de ce village de Haute-Savoie considéré comme l'un des foyers du virus en France, a précisé qu'il allait être hospitalisé à Annecy "avec 13 autres Balméens et Balméennes déjà infectés", après s'être consacré "pleinement à sa fonction de maire pour gérer cette crise" au cours de la semaine. Les autorités sanitaires avaient fait état jusqu'ici de six personnes contaminées dans cette commune qui fait l'objet de mesures contraignantes des autorités, avec l'interdiction systématique des rassemblements, comme dans l'Oise.