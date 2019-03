Hautes-Alpes : des policiers sur les pistes de ski

Sur les pistes, en centre-ville, dans la montagne, 24 heures sur 24, les policiers de Briançon veillent sur les 13 000 habitants de la petite ville des Hautes-Alpes. En hiver, cette dernière multiplie par quatre sa population. À 1 300 mètres d'altitude, le plus haut commissariat de l'Hexagone a du travail. Ses 45 agents enregistrent plus de plaintes que d'habitude.



