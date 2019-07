Havre : des poubelles ludiques pour inciter à la propreté

La mairie du Havre a mis en place toute sorte de nouvelles poubelles pour inciter les passants à y jeter leurs déchets de manière ludique. Elle s'est s'inspirée de la théorie du Nudge, un concept qui a valu le Prix Nobel de l'économie à son inventeur en 2017. Dans les rues, on trouve des paniers de basket munis d'un sac, des marelles guidant le passant vers une poubelle et des cfendriers humoristiques. Comment les habitants réagissent-ils face à cette initiative ?



