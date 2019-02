Hérault : coupée du monde depuis 12 jours à cause de la neige, cette famille nous raconte

"On n'a plus rien à manger, que ce soit nous ou les animaux." Après douze jours coupés du monde à cause de la neige tombée en abondance sur le département de l'Hérault, ce que Maud, 23 ans, ses parents et son frère de 18 ans redoutaient est malheureusement arrivé : les ressources commencent à manquer.





C'est le 25 janvier que le calvaire de la famille héraultaise résidant dans une ferme isolée de la commune de Courniou, située dans le parc naturel régional du Haut-Languedoc, a commencé : des congères de 70 centimètres se sont accumulées à certains endroits de la propriété. Conséquence ? Le chemin qui relie la ferme à la route communale est impraticable.