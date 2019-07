Hérault : les stands de fruits et légumes fleurissent en bord de route

Avec les vacances, les stands de fruits et légumes fleurissent en bord de route. A Castries par exemple, dans l'Hérault, ces derniers ne passent pas inaperçus. De par les magnifiques couleurs des produits, les clients ne peuvent pas s'empêcher de s'arrêter. Pour eux, rien ne vaut la qualité et la fraîcheur des fruits et légumes issus de la région.



