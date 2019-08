Hérault : les vendanges commencent

Les raisins blancs sont arrivés à maturité. Dans l'Hérault, les vendanges ont débuté. A cette occasion, plus de 600 saisonniers ont été embauchés par les viticulteurs de Frontignan. Ces travailleurs ont jusqu'à mi-septembre pour mettre à nu 585 hectares de vignes. S'appuyant toujours sur le savoir-faire traditionnel, la récolte doit se fait à la main. Ces raisins blancs, une fois transformés, donneront le fameux muscat de Frontignan.



