Elles répondent à la polémique sur le hijab de running : "Va-t-on enfin nous laisser un champ de la société où être libres ?"

De son côté, Decathlon maintient le cap et s'explique sur les réseaux sociaux par la voix de son community manager : "Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible, partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied, et nous répondons donc à ce besoin sportif." Une position qui vaut aux équipes de la marque de recevoir nombre d'insultes et de menaces, par messages privés ou mails, depuis ce mardi matin.





Mais au fait, qu'en pensent les principales concernées? Laura Cha, porte-parole de l'association féministe et antiraciste Lallab, n'est même plus étonnée par cette nouvelle controverse. Auprès de LCI, elle indique : "Tous les six mois, on nous appelle pour réagir à ce genre de polémiques. Après le burkini en 2016, les affaires Mennel à "The Voice" ou Maryam Pougetoux à l'Unef, c'est maintenant au tour du sport."





Elle poursuit : "Nous ressentons une grande tristesse de voir qu'on n'arrive pas à avancer. C'est épuisant et triste. Depuis l'existence de Lallab, on essaie de mener un féminisme qui inclut, qui ne pointe du doigt aucune femme. C'est dommage qu'au nom de l'égalité et de l'émancipation des femmes, qu'au nom d'un féminisme, on s'insurge de la commercialisation d'un tel objet qui pourra faciliter la pratique sportive de certaines femmes. A chaque polémique, Lallab répète les choses, participe à des débats, à des rencontres. A un moment donné : il faut nous écouter, écouter ce que les femmes voilées ont à dire. Le port du voile n'est pas une façon de se séparer, de se distinguer des hommes, comme on peut le lire ici ou là. Des femmes qui portent le voile sont des entrepreneuses, font des choses merveilleuses et ne sont accusées à aucun moment d'être sectaires. Laissez-les vivre. Il y a eu la polémique sur la plage, maintenant c'est dans le sport : va-t-on nous laisser un champ de la société où être libres, où être en paix ?"