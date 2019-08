Hommage à Steve : quels risques et quel dispositif pour les rassemblements de samedi ?

"J’ai pris trois arrêtés d’interdiction, d’acquisition et de détention d’artifices, d’essence, de détention d’armes par destination", a détaillé le préfet lors d'une conférence de presse. Il annonce une "présence policière forte et accrue". Des contrôles seront également effectués sur les axes routiers et dans les gares SNCF de la région.