Hommage aux Invalides : pourquoi sont-ils venus saluer Jacques Chirac ?

JT 20H - Témoigner une dernière fois son attachement à l'ancien président est une tâche empreinte d'une grande émotion pour certains. Mais qui sont ces personnes venues pour rendre hommage à Jacques Chirac ? Que sont-ils venus lui dire ?

Jacques Chirac aimait profondément les Français. Ils étaient plusieurs milliers à lui rendre la pareille ce dimanche 29 septembre. Le plus frappant est sans doute la diversité des profils des personnes venues lui rendre hommage. Il suffisait d'arpenter la file d'attente pour s'en apercevoir. Alors, pourquoi sont-elles venues saluer l'ancien président pour la dernière fois ?



