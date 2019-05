Homophobie : le nombre d'agressions physiques atteint un alarmant record en 2018

Cette augmentation des agressions physiques LGBTphobes de plus de 60% entre 2017 et 2018 est principalement liée aux chiffres du dernier trimestre, avec un cas d'agression par jour en moyenne signalé à SOS Homophobie, peut-on lire dans le rapport.





En tout, en 2018, "SOS Homophobie a recueilli 1.905 témoignages d'actes LGBTphobes", dont les données sont collectées via la ligne d’écoute de l’association, son tchat ou son formulaire en ligne. Une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente (1650 témoignages), confirmant une troisième année de hausse consécutive. Les faits les plus courants rapportés par les victimes sont les manifestations de rejet (62%) et les insultes (51%), devant les discriminations (38%), le harcèlement (20%), les menaces (17%) et la diffamation (17%).