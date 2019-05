Homophobie : le kiosquier qui refusait de vendre L'Equipe a été suspendu

Sur la couverture, deux joueurs de water-polo échangent un baiser. Tiré du film "Les Crevettes pailletées", cette photo illustre un dossier consacré au sport et l'homophobie. "Vu qu'on est samedi, je demande le magazine au kiosquier. Celui-ci me répond qu'il n'y en a pas aujourd'hui. (...) Naïvement je lance: "Ils sont tous déjà partis ?". Il m'explique alors que le carton est là, mais qu'il ne les a pas déballés ce matin. Interloqué, je lui réponds : "Ah bon ?!..." et puis, en pouvant à peine y croire, je lui demande : "Vous êtes homophobe ?". Il me répond "oui".