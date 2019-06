Horloge de Notre-Dame : la découverte qui redonne espoir

La reconstruction de Notre-Dame ne débutera pas avant 2020, mais on commence déjà à entrevoir les possibilités de lui redonner sa grandeur. À ce propos, les horlogers ont récemment fait une découverte extraordinaire. Ils ont retrouvé une horloge jumelle de celle de la cathédrale, qui a été détruite, dans une autre église de la capitale.



