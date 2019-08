Hôtesses d’accueil, elles nous racontent leur quotidien, entre sexisme et harcèlement

"Quand j’ai commencé, raconte-t-elle à LCI, je pensais que c’était comme ça, que je devais l’accepter. Et plus ça allait, plus je me rendais compte que ce n’était pas normal." Voilà six ans qu’Alice est hôtesse d’accueil de temps en temps, histoire de gagner un peu d’argent en parallèle de ses études. Voilà six ans que des mauvaises expériences viennent entacher ses missions et celles de ses collègues, allant de la blague sexiste habituelle à l’agression sexuelle.





"Tu me fais bander", "C’est très excitant quand vous me parlez comme ça"… De telles remarques restant généralement sans réponse ou des mains aux fesses difficilement évitables : voici le quotidien de beaucoup d’hôtesses d’accueil, longtemps passé sous silence. Si la plupart des femmes interrogées disent apprécier leur métier et les avantages qui en découlent (liberté, horaires souples, environnement prestigieux…), elles s’accordent à dire que ces situations décrites plus haut sont récurrentes lors de missions dans l’événementiel.