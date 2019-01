Houellebecq, Bern, l’Equipe de France de foot : pourquoi il y a cette année une double promotion du 1er janvier de la Légion d’honneur

La traditionnelle promotion du 1er janvier rassemble "au total 402 personnes réparties à parité exacte hommes-femmes entre 345 chevaliers, 42 officiers, 9 commandeurs, 4 grands officiers et 2 grand'croix", indique la grande chancellerie de la légion d'honneur dans un communiqué. La promotion distingue de nombreux policiers et pompiers pour "leur action dans la sécurité du pays", ainsi que des représentants d’associations, récompensés pour "l’engagement au bénéfice de l’intérêt général".





L'historienne et sinologue Marie-Claire Bergère, 85 ans et le politologue franco-allemand Alfred Grosser, 93 ans sont les deux personnalités élevées à la dignité de grand'croix pour leur contribution au "rayonnement de la France". Ecrivain français parmi les plus connus et traduits à l'étranger, Michel Houellebecq, dont le livre "Sérotonine" sera le livre-événement de la rentrée littéraire de janvier, est nommé chevalier. Le poète et académicien René de Obaldia, 100 ans, est promu quant à lui commandeur.