Houlgate : le camping est officiellement ouvert

À Houlgate, dans le Calvados, le camping vient à peine de rouvrir que les réservations commencent déjà à s'accumuler. Pour être fin prêt, le personnel s'organise depuis plusieurs jours, les mobil-homes sont nettoyés et de petits travaux sont réalisés. Quant aux vacanciers, ils n'ont qu'une seule hâte, se reposer et profiter du beau temps.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.