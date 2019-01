Au travail et partout ailleurs, la plaie des "petites blagues" sexistes

Au travail, le phénomène est légion. Anna* est journaliste et son rédacteur en chef, sur les sujets sportifs, ne peut s’empêcher d’appeler les athlètes "les grosses". Ou d’évoquer les femmes sous le terme de "gonzesses", de manière assez systématique.





Quant à Pauline*, elle se souvient d’une ambiance pour le moins compliquée au sein de son ancien métier, dans le milieu de la publicité - qu’elle a d’ailleurs fini par quitter. "J’avais droit à des petites remarques quotidiennes de la part de mon manager. Il insultait les clientes en les traitant de ‘pute pas baisable’, de ‘grosse salope’. Il critiquait les tenues vestimentaires de toutes les filles de la boite : ’eh beh aujourd’hui on a fait péter la jupe ! On va chez le client hein !’" Ces ‘blagues’, qui flirtent avec le harcèlement sexuel, étaient selon Pauline "constantes" et rendaient son poste "impossible à vivre au quotidien".





D’autant plus difficile à vivre qu’il faut, pour les personnes que ces remarques heurtent, choisir son combat : se taire et préserver sa tranquillité ou bien réagir… quitte à s’exposer au fameux "on ne peut plus rien dire". Sur ce point, nos interlocutrices sont unanimes : ces "petites blagues" se cachent derrière le prétexte de l’humour, beaucoup plus qu’elles n’en mobilisent les ressorts. Régulièrement, Pauline tenait tête à son chef doté d’un humour douteux. "Dès que quelqu’un essayait de dire un truc, on avait le droit au ‘oui, ouin, on ne peut plus rien dire! Je pense que l’humour était l’excuse pour se permettre de dire ce genre de choses. Je l’ai de nombreuses fois entendu parler de sujets liés au féminisme, au mouvement #metoo et clairement, il était sexiste de nature. Mais dire une remarque sexiste, puis rigoler directement après, c’était plus simple pour se défendre si on osait dire quelque chose."