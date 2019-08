Hypermarchés : bientôt la fin des caissières ?

C'est une première pour un établissement de ce genre. Dans deux semaines, l'hypermarché Casino d'Angers ouvrira le dimanche après-midi, mais sans caissiers ni employés dans les rayons. Les clients pourront scanner et régler leurs articles en caisse automatique. Des magasins vides de personnel et ouverts tout le temps. Est-ce l'avenir ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus.



