"Il a été courageux" : face à la fronde des sénateurs, Macron soutient son Premier ministre sur les 80 km/h

Le président de la République fait ici référence aux chiffres de la mortalité routière révélés ce jeudi pour le mois de février. Ils font état d’une hausse de 17,1% par rapport au mois de février 2018. 253 personnes ont perdu la vie sur les routes de France le mois dernier, 37 de plus qu’il y a un an. La Sécurité routière a identifié une cause : "L’effet de la forte dégradation des radars fixes s’amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l’ensemble des réseaux" routiers. Les dégradations sont imputées aux Gilets jaunes et aux anti-80 km/h.





Cette déclaration pro 80 km/h du président de la République intervient également deux jours après la décision du Sénat de voter un amendement au projet de loi d’orientations des mobilités (LOM) permettant aux conseils départementaux et aux préfets de revenir à 90 km/h sur certaines routes, après avis de la commission départementale de sécurité routière. Le gouvernement s’y était opposé, plaidant pour que l’expérimentation du 80 km/h aille à son terme en juillet 2020.