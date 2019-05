"Il est mort pour ce qu'il aimait faire" : le témoignage très émouvant de la compagne d'un des deux soldats tués au Burkina Faso

Un témoignage très émouvant. Florence Charton, la compagne de Cédric de Pierrepont, tué lors de la libération des otages au Burkina Faso, a évoqué sa mémoire. "Il est mort pour ce qu'il aimait faire, ce dont pour quoi il était fier", a-t-elle confié ce dimanche soir au journal de 20 Heures de TF1. "C'est horrible de se dire qu'on ne le verra plus jamais."



