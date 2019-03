"Il eût mieux valu ne pas être lâche" : une agence d'architecture invoque "un piratage" après une violente réponse à un candidat d'origine syrienne

Il est toujours sous le choc de ce message, reçu ce vendredi 1er mars aux alentours de 10 heures. Omar Elwani, 28 ans, est un jeune Syrien, étudiant en architecture à l'université de Bordeaux. Pour valider son cursus, il a désormais besoin de trouver un stage ou un travail dans son domaine. C'est pourquoi, le 28 février dernier, il postule auprès d'une agence d'architecture dénommée KDA. Dans sa prise de contact via le formulaire du site, il détaille son parcours universitaire, débuté en Syrie puis en Jordanie. Un mail initial, avec CV et lettre manuscrite de motivation, que LCI a pu consulter.





La réponse qu'il reçoit est d'une grande violence : "Vous n'avez pas d'expérience, et nous recherchons des personnes productives et expérimentées (au moins 5 ans) sur Autocad Architecture 2015. Quand au fait (sic) que vous ayez quitté votre pays parce qu'il était en guerre, il eut mieux valu ne pas être lâche et rester pour le défendre. Bonne continuation."