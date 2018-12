"Il faisait des commentaires pour se stimuler" : une jeune femme expose l'homme qui se masturbe devant elle dans le métro

Elle poursuit : "Il a commencé à se toucher. Il faisait des commentaires pour se stimuler. J'ai sorti mon portable, mais je n'ai pas tout filmé. A un moment, il s'est même penché vers ma jambe en se touchant. C'était très long, mais je n'étais même pas choquée. Une dame s'est assise à une place de moi, mais elle n'a rien dit."





Safiétou sort alors de la rame à la station Palais Royal Musée du Louvre. Dans l'escalator, elle s'aperçoit que l'homme l'a suivie. "C'est là qu'il me propose d'aller boire quelque chose et de me raccompagner plus loin..." dit-elle. Dans la vidéo, on entend la jeune femme refuser poliment. Alors qu'elle monte dans la ligne 1, l'individu se tient toujours à ses côtés. "Il restait là" se souvient-elle, "il m'a encore suivie quand je me suis assise sur un strapontin". Là encore, les images qu'elles a filmées corroborent ses dires : on voit en effet l'homme - même blouson noir, mêmes écouteurs blancs - la dévisager à plusieurs reprises. Safiétou nous explique qu'il a finalement quitté la rame lorsqu'un flot de voyageurs est entré un peu plus loin, même si elle ne se souvient plus de la station exacte. "Il a peut-être pris peur en comprenant que je le filmais", avance la jeune femme.