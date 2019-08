"Il faut qu’Enedis comprenne qu’on ne peut pas imposer ça aux gens" : le témoignage d'une électrosensible contre les compteurs Linky

JUSTICE - Le tribunal de Tours a donné gain de cause à plusieurs plaignants qui avaient lancé une action en justice contre Enedis concernant l'installation des compteurs Linky, reconnaissant un lien de causalité direct entre les troubles de santé dont se plaignaient ces personnes et la pose du compteur. Pour l'une des plaignantes, Joséphine, la pose de ce compteur lui causerait d'importants maux de tête et lui rendrait la vie impossible.