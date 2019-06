"Il faut que je rende cette colère" : Anaïs Bourdet, de "Paye Ta Shnek", nous parle du "burn-out militant"

Peu à peu, Anaïs Bourdet a eu la sensation de se perdre elle-même, de ne plus se reconnaître. "Je ne suis plus Anaïs Bourdet, la militante féministe par moments. Je suis devenue uniquement féministe." Il faut dire que dans son cas, cette colère perpétuelle s'est ajoutée à une précarité structurelle. "Je suis graphiste free-lance. Tout le travail bénévole fait pour PTS, je ne l'employais pas dans l'activité qui me permet de payer le loyer et de me nourrir." Résultat : l'impression de ne jamais arrêter, de ne jamais se poser... sans pour autant rien en tirer. " Cette précarité financière, c'est vraiment l'impression de ne jamais voir le fruit de son travail et ça finit par peser sur le système" ajoute-t-elle.





Sur le plan professionnel, cette impression de roue qui tourne à vide a un nom : le burn-out. Depuis quelques années, les milieux activistes comprennent que ce phénomène ne se restreint pas au monde de l'entreprise. On parle désormais - et Anaïs Bourdet emploie ce terme à propos d'elle-même, de "burn-out militant". Kiyémis, militante afro-féministe et auteure de A nos humanités révoltées, n'a pas été jusqu'à connaître le burn-out. Mais elle reconnaît une "fatigue", bien présente. "En tant que militantes, nous sommes confrontées à la laideur du monde, à un système oppressif qu'on ne peut plus ignorer, dit-elle. On doit faire le deuil d'un monde qu'on imaginait plus juste, moins violent. Cela crée une colère qui ronge. Même si cette colère est légitime, c'est quelque chose qui, personnellement, m'est très désagréable à vivre. Parfois j'aimerais juste être insouciante, débrancher mon cerveau. Ce qui est d'autant plus difficile à faire quand on milite aussi sur Internet : avec le smartphone, ça devient du non-stop."