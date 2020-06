Île d'Oléron : le coq Maurice, emblème de la ruralité, ne chantera plus Le coq Maurice ne chantera plus. − XAVIER LEOTY / AFP

LE COQ EST MORT - Il avait été érigé en symbole des traditions rurales. Le coq Maurice a succombé à une épidémie de coryza sur l'île d'Oléron. Le gallinacé avait été au centre d'une polémique pour des troubles de voisinage.

Il était devenu, malgré lui, le coq le plus célèbre de France. Maurice, le coq chanteur érigé en symbole des traditions rurales face à l'urbanisation, est mort de maladie, a annoncé ce jeudi 18 juin sa propriétaire sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime. "Il est mort du coryza le mois dernier pendant le confinement, on l'a retrouvé mort au pied du poulailler, on a fait tout ce qu'on a pu", a expliqué à l'AFP Corinne Fesseau, qui vivait auprès de l'animal âgé de 6 ans, malade depuis plusieurs mois. La mort du regretté Maurice est survenue il y a quelques semaines déjà. Elle remonte à début mai, mais la propriétaire , "très peinée", a préféré attendre la fin du confinement pour l'annoncer au grand public, jugeant alors que "le Covid était plus important que mon coq." "Maurice était un emblème, un symbole de la ruralité, un héros", a loué Corinne Fesseau, qui a enterré son fidèle compagnon à crête sous les rosiers, en face des fenêtre de la cuisine, dans un coin du jardin familial.

Maurice I est mort, vive Maurice II

L'été dernier, son gallinacé avait été au centre d'un conflit judiciaire, lancé par les voisins qui se plaignaient de son cocorico matinal. La justice avait finalement autorisé Maurice à continuer de chanter. L'affaire était devenue un symbole des conflits entre "autochtones" et nouveaux arrivants, alors que bruits et effluves campagnards se sont retrouvés depuis au centre de divers litiges pour nuisances. La polémique, relayée par la presse internationale, avait coïncidé avec une campagne médiatique pour la défense des bruits et odeurs des zones rurales, qui a notamment conduit les députés à voter en janvier dernier une proposition de loi introduisant la notion de "patrimoine sensoriel" des campagnes dans le droit français.

En vidéo Île d'Oléron : la justice autorise le coq Maurice à chanter

Si aujourd'hui le gallinacé ne chante plus, sa propriétaire et l'association de soutien créée pour sa défense ne veulent pas que "la bataille ait eu lieu pour rien". C'est ainsi que "nous avons décidé de lui trouver immédiatement un successeur et Maurice II, qui est le propre frère utérin de Maurice I, a fait son entrée au poulailler familial accompagné de deux nouvelles poulettes", ont annoncé Corinne Fesseau et son mari Jacky à Sud Ouest, qui entendent poursuivre le combat de Maurice pour la ruralité.

La rédaction de LCI Twitter