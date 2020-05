Ile-de-France : l'attestation numérique à présenter aux heures de pointe dans les transports en commun est disponible

Comme la précédente attestation dérogatoire de sortie - qu'il n'est plus nécessaire de présenter depuis le 11 mai - le document peut être rempli sur le site du ministère de l'Intérieur puis être généré en version numérique.

Comme sur la version papier, il est nécessaire de préciser vos Prénom, Nom, Date et Lieu de naissance, Adresse, puis de choisir le motif de sortie parmi les options proposées. Les utilisateurs des transports en commun parisien doivent en être munis lorsqu'ils comptent se déplacer avec la RATP ou la SNCF en région parisienne, entre 6h30 et 9h30, et entre 16h et 19h.