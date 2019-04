Île de Ré : la récolte des pommes de terre primeurs en avance cette année

Sur l'île de Ré, 120 hectares de terre sont dédiés spécialement à la culture des pommes de terre primeurs. Cette année 2019, la récolte de ces tubercules est en avance d'une dizaine de jours par rapport à 2018. Pour le plus grand plaisir des amateurs, les pommes de terre de l'île de Ré sont déjà étalées au marché de la Flotte. D'autres sont conditionnées pour être expédiées dans tout l'Hexagone. Leur prix varie entre huit à dix euros le kilo.



