Ille-et-Vilaine : plusieurs participants d'une course à pied transportés à l'hôpital dont un en urgence absolue

"Avec la température caniculaire, ils n’auraient pas dû donner le départ de cette course. On demande à tout le monde ne pas faire d’effort physique et on propose une course de 9 km par 34 degrés", déplore un pompier auprès du quotidien.





A l'exception d'un homme de 45 ans, l'état de santé des participants transportés à l'hôpital était plutôt rassurant, précise encore Ouest-France, d’autres personnes ayant été prises en charge par les secours, sans justifier pour autant transport sanitaire.