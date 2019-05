"Ils ne le tueront pas! " : 150 personnes devant le CHU de Reims contre l'arrêt des soins de Vincent Lambert

Pour protester contre l'arrêt des traitements programmé à partir de lundi de Vincent Lambert, en état végétatif depuis dix ans, près de 150 personnes se sont rassemblées ce dimanche après-midi devant le CHU de Reims. Sur les pancartes, on pouvait lire : "Vincent Lambert n'est pas en fin de vie, nourrissez Vincent Lambert", "O Eternel, ne leur pardonne pas car ils savent ce qu'ils font", "Je suis Vincent Lambert".





Le tout en soutien des parents de Vincent Lambert, Pierre et Viviane, respectivement âgés de 90 et 73 ans et qui, par le biais de leur association "Je soutiens Vincent" avaient appelé à une mobilisation. Les manifestants ont ainsi scandé "La vie pour Vincent" ce dimanche, alors qu'une bataille judiciaire fait rage depuis 2013 entre deux parties de la famille : d'un côté, les parents, un frère et une sœur, s'opposant à l'arrêt des soins; de l'autre, son épouse Rachel, son neveu François et six frères et sœurs du patient voulant mettre fin à un "acharnement thérapeutique".