Des campements de migrants du nord-est de Paris en cours d'évacuation ce jeudi matin

Selon les estimations des associations et des autorités, entre 1.500 et 3.000 migrants vivent dans des tentes aux abords du périphérique parisien. Si plusieurs centaines d'entre eux sont pris en charge ce jeudi, ce n'est pas l'ensemble des camps qui sont évacués mais simplement une partie de ceux, illicites, "installés au niveau de la Porte de la Chapelle à Paris 18e et de l'Avenue du Président Wilson à Saint-Denis, ainsi qu'à la mise à l'abri" des occupants, ont annoncé les préfectures dans un communiqué commun.

Pour mener à bien cette mise à l’abri, la préfecture a prévu d'importants moyens : environ 600 policiers sont mobilisés ce jeudi pour accompagner les migrants vers des bus qui les emmèneront dans des gymnases ou des centres d'accueil franciliens. Sur les quelque 1500 à 3000 exilés qui vivent dans des tentes au bord périphérique et de l'autoroute A1, moins de la moitié, soit 600 à 1.200 personnes sont évacuées et mises à l'abri dans des centres d'accueil ou des gymnases aux quatre coins de l'Ile-de-France ce jeudi. Les mises à l'abri se font sur la base du "volontariat", a insisté la préfecture de région. L'autre partie, qui se trouve sur le camp voisin de la Porte d'Aubervilliers, doit faire l'objet d'une prochaine opération similaire.

Lors d'un point presse, le Préfet de Police de Paris, Didier Lallement, a "déconseillé" aux migrants de revenir sur la zone. "Nous allons tenir le terrain, c'est à dire que nous aurons de très nombreuses patrouilles et je déconseille vraiment à des gens de revenir s'installer ici, a prévenu Didier Lallement. Ça ne serait pas possible en terme humanitaire, en terme de santé et de sécurité publiques." Pour éviter que des camps ne se reforment, la préfecture de police a vu grand : des forces mobiles doivent "tourner 24 heures sur 24 surplace", pour effectuer des contrôles d'identité et "placer en centre de rétention s'il le faut". Le tout accompagné d'un "dispositif de vidéo-patrouilles, avec notamment quelques caméras tactiques spécifiquement prévues pour cette action".