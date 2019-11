Elle entre en vigueur ce mardi : à quoi sert la carte de paiement pour les demandeurs d'asile ?

Annoncée début août par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), elle a fait l'objet de nombreuses contestations, voyant son application repoussée du 5 septembre au 5 novembre. Et ce "pour que les opérateurs engagés dans l'hébergement s'équipent de terminaux acceptant la carte", selon l'OFII. A partir de ce mardi, la nouvelle carte de paiement des demandeurs d'asile entre en vigueur et suscite beaucoup d'interrogations.

Censée remplacer une carte permettant jusqu'ici aux demandeurs d'asile d'effectuer des retraits en espèces, cette carte servira donc à effectuer des paiements dans certains commerces, par terminaux de paiement électronique. Le 2 août dernier, lors de l'annonce de la mise en place de cette nouvelle carte, l'OFII indiquait sur sa page Facebook : "Elle permettra gratuitement 25 paiements, dans la limite de son solde. Au delà, il sera décompté 0,50 euros par opération."