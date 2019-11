Des campements de migrants du nord-est de Paris évacués ce jeudi matin

Lors de l'annonce des mesures gouvernementales sur l'immigration ce mercredi, Christophe Castaner a indiqué que les campements du nord-est parisien seront "évacués avant la fin de l'année". Le ministre de l’Intérieur a finalement accéléré son calendrier, puisque les migrants ont été délogés dès ce jeudi matin.

Selon les estimations des associations et des autorités, entre 1.500 et 3.000 migrants vivent dans des tentes aux abords du périphérique parisien. Si plusieurs centaines d'entre eux vont être pris en charge ce jeudi, ce n'est pas l'ensemble des camps qui sont évacués mais simplement une partie de ceux, illicites, "installés au niveau de la Porte de la Chapelle à Paris 18e et de l'Avenue du Président Wilson à Saint-Denis, ainsi qu'à la mise à l'abri" des occupants, ont annoncé les préfectures dans un communiqué commun.