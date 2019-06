Les très chères expulsions forcées de migrants par l'État français

En 2018, les expulsions d’étrangers en situation irrégulière et leur reconduite à la frontière a coûté un demi-milliard d’euros aux finances publiques. Pour connaître précisément le coût des expulsions, contrôler l'action du gouvernement en la matière et identifier des leviers d'économie, des députés en charge du budget de la mission Immigration, Asile et Intégration ont enquêté. Le Parisien publie ce mercredi en avant-première les résultats du travail de Jean-Noël Barrot (MoDem) et Alexandre Holroyd (LaREM), qui sera présenté jeudi en commission des Finances.





Tout d'abord, ils constatent que les éloignements forcés (70 à 80% des reconduites à la frontière) coûtent près de six fois plus cher qu'un retour aidé (consentis et accompagnés d'une aide financière) : 13.800 euros contre 2500.





Les députés préconisent donc d’inverser ces résultats et de favoriser les retours aidés. "L’aide financière au retour fonctionne bel et bien. Une augmentation de 30% du pécule alloué permet d’augmenter de 30% le taux de retour vers certains pays. L’aide au retour n’est pas un effet d’aubaine. Mais attention, pour que l’efficacité soit maximale, il faut cibler les destinations", explique Jean-Noël Barrot au Parisien.