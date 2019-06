Ce qu'il faut savoir sur l'encadrement des loyers, effectif à Paris à partir de ce lundi 1er juillet

Selon une récente étude réalisée par Meilleurs Agents, sur la base de 30.000 annonces de logements non meublés, plus de 40% des annonces dépassaient ce loyer de référence majoré durant l'été 2018 - période où l'encadrement des loyers était de toutes façons suspendu. Le dépassement pouvait atteindre 74% du prix de référence dans le 4e arrondissement (secteur Notre-Dame), et 66% dans le 6e arrondissement (secteur Jardin des Plantes).





Les services de l'Etat ont mis à la disposition des locataires et des bailleurs un simulateur en ligne permettant de connaître le loyer qui s'appliquera à partir du 1er juillet, en fonction de la taille du logement, de sa date de construction, de sa localisation et de son caractère meublé ou non meublé. A titre d'exemple, un studio non meublé de 15 mètres carrés dans le secteur de Notre-Dame ne pourrait excéder un loyer mensuel de 583 euros hors charges. Un appartement de deux pièces de 40 mètres carrés rue Amelot (11e) ne pourrait, quant à lui, excéder 1064 euros mensuels. Un trois-pièces de 60 mètres carrés rue Lantiez (17e) serait plafonné à 1626 euros. Encore faut-il que les bailleurs appliquent la loi.