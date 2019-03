Implants mammaires : cinq questions pour comprendre pourquoi sept marques pourraient être interdites ?

Il y a neuf ans, le scandale sanitaire autour des prothèses PIP avait mis au jour les pratiques de la société qui utilisait sciemment, au lieu d'un gel autorisé, un silicone industriel normalement utilisé dans la composition d'équipements électroniques, interdit et toxique, pour remplir les implants, et ce au mépris de toute norme sanitaire. Environ 30.000 femmes ont été concernées par cette affaire en France, et 400.000 dans le monde. Au total, près d’un million de prothèses mammaires défectueuses, présentent des risques de rupture et d’irritation, ont été écoulées entre 2001 et 2010 par PIP. En réparation de ce préjudice, le fondateur de la société PIP, Jean-Claude Mas, a définitivement été condamné en 2018 à quatre ans de prison ferme et 75.000 euros d’amende.





Dans le cas de la possible interdiction de sept marques d'implants aujourd'hui utilisés en France, c'est la texture de l'implant qui interroge comme possible cause de LAGC-AIM selon certains scientifiques. Elle pourrait "avoir un effet irritant chez certaines femmes, provoquant une réaction inflammatoire qui peut conduire, dans des cas rarissimes, à l’apparition d’un lymphome", expliquait à 20 Minutes en septembre 2018, le chirurgien esthétique Vladimir Mitz.