Impôts : le jour de la "libération fiscale" tombe le 19 juillet cette année

Dans une étude publiée ce jeudi 18 juillet, l'institut économique Molinari estime que le pays connaîtra son "jour de libération fiscale" ce vendredi 19 juillet. C'est-à-dire le jour à partir duquel les salariés ne travailleront plus pour financer les dépenses publiques, mais pour eux-mêmes. Et ce jour arrive de plus en plus tôt dans l'année. Cette année 2019, ce sera huit jours plus tôt qu'en 2018.



