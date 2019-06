Impôts : les Français satisfaits du fisc

L'administration fiscale a la cote. En effet, 89% des contribuables se disent satisfaits des services rendus par cette dernière. Selon eux, les fonctionnaires des impôts sont aimables et courtois. Ils ont également affirmé que les services apportés sont faciles et rapides, et que les réponses données sont claires. Notons qu'il s'agit de la première enquête annuelle sortie depuis l'arrivée du prélèvement à la source.



