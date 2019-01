Incendie à Courchevel : le bilan est lourd

Un bâtiment accueillant des saisonniers, a pris feu à Courchevel en Savoie, dans la nuit du 19 janvier 2019. Malgré la mobilisation de 70 pompiers, le bilan reste lourd avec deux personnes décédées et quatorze autres blessées dont quatre grièvement. Certains ont dû sauter du troisième étage pour échapper aux flammes. Le feu, dont le départ reste à determiner, s'est rapidement propagé. Les habitants de Courchevel dénoncent la vétusté du bâtiment.



